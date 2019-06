Hoteles en Miami Beach para escaparte el 4 de julio

Lounge poolside in one of the cabanas at The Confidante.

Si quieres aprovechar el feriado del 4 de julio con unas vacaciones memorables pero sin ir muy lejos, refúgiate en alguno de estos hoteles de Miami Beach.

Marriott Stanton

Jugando billar en el hotel Marriott Stanton de Miami Beach.

La decoración Art Deco en tonos acogedores de su lobby es solo el preámbulo a una serie de detalles que superan las expectativas hasta del turista mas exigente por su pulcritud. Este se extiende a sus habitaciones, generosas en espacio y con vistas espectaculares a la playa. Pero lo mejor del Stanton está en su terraza: una de las más espectaculares de Miami Beach, con un ajedrez gigantesco y una mesa de billar ocupando un lugar protagónico. Pero sobre todo: con una panorámica preciosa de sus piscinas y esa interminable alfombra de arena blanca que caracteriza a South Beach.

De no perderse: su oferta culinaria, como la de su restaurante Azabu, cuyos platillos japoneses le han hecho al local original de Nueva York ganador por siete años de la estrella Michelin. Pero quien quiera seguir en el ambiente playero, siempre puede disfrutar de unos buenos tacos en Lolo’s Surf Cantina, que además tiene una amplia variedad de cócteles y tequilas.

Especial: En el Marriot Stanton el verano viene con 20% de descuento en las reservaciones. Para más información: 305-536-7700 o www.marriott.com/stanton





161 Ocean Drive, Miami Beach

The Confidante

Comiendo una refrescante paleta en el hotel Confidante.

Aunque playa y fiesta están a unos pasos de The Confidante (el hotel está en el corazón de la vida nocturna de Miami Beach, y frente al mar), sus huéspedes no necesitan salir para pasarla bien, pues cuenta con un robusto programa de actividades que van desde clases de kickboxing en la azotea (gratis) hasta exhibiciones rotantes de arte en el vestíbulo. Mientras que en su enorme terraza-jardín, cerca de la piscina, hay fútbol de mesa y otros juegos al aire libre. Las habitaciones del hotel, parte de The Unbound Collection de Hyatt, están decoradas a la usanza de mediados del siglo y son espléndidas en espacio (de 300 a 400 pies cuadrados), con escritorio y un área de descanso y un tv plasma, aparte del servicio de mini-bar que incluye copas de cristal y hasta sacacorchos para que, a la hora de disfrutar un buen vino todo siempre esté a mano.





De no perderse: El restaurante del afamado chef Richard Hales, Bird & Bone, con su decoración en colores vibrantes, rodeada de plantas y sutil iluminación. El menú expone algunos deliciosos platillos de la cocina sureña que los domingos se visten de ostentación con un brunch que incluye huevos benedictos con tomates verdes, o sus camarones Key West, con aguacate, mango y salsa de jalapeños.

Especial: Sus dos piscinas climatizadas reciben a los huéspedes con enormes flotadores (salvavidas) para que se relajen cara al sol, toda vez que coquetas y coloridas cabañas pueden alquilarse para descansar entre un chapuzón y otro. Lo mejor: se pueden rentar por día sin necesidad de ser huésped del hotel. Para más información: Llamar a: 305-424-1234 o visitar www.theconfidantehotel.com

4041 Collins Avenue. Miami Beach

Loews Miami Beach Hotel

Su recién estrenada renovación de $50 millones incluye una de las piscinas familiares más bonitas de Miami en la que la hospitalidad es llevada a otro nivel: agua Evian, bloqueador solar, toallas frías, pinchos de frutas tropicales, smoothies y otras delicias se sirven alrededor de ella, de manera complementaria. Además el director de entretenimiento siempre inventa algo nuevo en su piscina: desde colocar flotadores multicolores y otros juguetes que ayudan a que bañarse en ella siempre sea más divertido. El hotel está lleno de esplendorosos detalles: desde la espectacular fuente de su entrada, hasta los frondosos jardines que lo rodean o el súper acuario de 7 pies de altura llenito de peces vivos que exhibe en su bar.

De no perderse: El programa Loews Loves Families es uno de los más completos diseñados con las vacaciones familiares en mente: Hay un enorme salón de recreo para los niños de 4-12 años, con zona de actividades que van desde manualidades, hasta zona de juegos. Para los adolescentes hay otro salón con área de juegos electrónicos y, los sábados, se prepara a los chefs del futuro, con clases de cocina.

Especial: Desde hoy hasta el 30 de septiembre de 2019, los huéspedes pueden beneficiarse del programa Family Road Trip, el cual ofrece la segunda habitación con un 50% de descuento, desayuno de cortesía para hasta dos niños, un crédito de $30 para alimentos y bebidas y valet parking de cortesía. Para más información: Llamar a: 305.604.1601 - www.loewshotels.com/miami-beach

1601 Collins Avenue

Angler’s Hotel

Una de las pocas piscinas en la azotea de un hotel de Miami Beach la tiene el Angler’s Hotel. Esto permite ver la veraniega ciudad desde una perspectiva diferente: por todo lo alto. La playa, aunque no queda enfrente, está solo a unos cuantos metros, lo que da la oportunidad de caminar, o pedalear una de las coloridas bicicletas que el hotel ofrece, de manera complementaria. Sus habitaciones tienen una decoración moderna y vibrante y cuentan con lo último de la tecnología. Pero lo que es mejor: se transforman en un spa en donde el huésped puede disfrutar uno de los veinte servicios privados que ofrecen en la habitación, como masajes, faciales y varios tratamientos belleza.

De no perderse: El servicio del Minnow Bar en donde uno de los mixólogos más respetados de Miami, Chris Resnick, presenta sus cócteles más recientes. Y no todos son alcohólicas, como su “Disco Lemonade”, una deliciosa combinación de frambuesa, limón y pepino frescos con agua soda y un touch de menta. Una bebida tan nutritiva como refrescante.

Especial: Si se reserva antes del 8 de julio, se puede obtener hasta un 30% de descuento en el valor de la estadía. Para mas información: 305.534.9600 o visitar a www.anglershotelmiami.com.

660 Washington Avenue

Cadillac Hotel & Beach Club

El area de la piscina del hotel Cadillac de Miami Beach.

Su renovación de $47 millones, que nos transporta a la rivera italiana y francesa de los 40’s, lo convierte en uno de los hoteles remozados más elegantes de la zona. Con merecida razón es parte de la Autograph Collection Hotels, un grupo de hoteles de lujo que, en esta propiedad, incluye excursiones en hidroavión al Biscayne National Park, o viajes en yate por alta mar. Pero si el presupuesto no permite usar esos programas, el Cadillac tiene otros s más asequibles: como tours en bicicleta o a pie por el histórico barrio Art Deco de Miami Beach, o rentar una de las cabañas que quedan custodiadas frente a sus piscinas y a unos pasos del mar.

De no perderse: es su restaurante playero Bungalow by the Sea. Una palapa con vistas directas al mar, en donde se sirven lo mismo vinos que cocteles y se incluyen delicias como pizza margarita cocinada en horno de madera.

Especial: Los residentes de la Florida reciben en todo momento un 25% de descuento en las reservaciones. Además: no tienen que pagar por el valet parking. Para más información: Tel. 305.538.3373 - http://www.oceancadillac.com/

3925 Collins Avenue