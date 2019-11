Over 180 Publix products have been pulled in the E. coli romaine lettuce product recall

The current E. coli outbreak that caused public health alerts and a warning from the CDC about romaine lettuce from the Salinas, California, region also caused Publix to pull 181 items from its produce and deli areas.

Products range from bagged Spring Mix Salad under the Publix store brand to the Chicken Tender Caesar Wrap Kit sold at deli counters to the American Burger Stromboli kit that has Publix Caesar Salad as an ingredient.

Read more: North Carolina hospital used lettuce linked to E. coli outbreak before recall notice, officials say

Here’s the full list of products with product number that Publix listed. If you have any of these in your refrigerator, toss it or return the item to Publix for a full refund. Then, clean and sanitize the area where it was stored.

Subscribe and Save Act now to get a full year of unlimited digital access – just $49.99! VIEW OFFER

From the Produce Department

23243 Pbx Prem Aple/Chse/Wal Kt

23254 Pbx Prem Baby Kale Sld Kt

23608 Spring Mix Baby Fe

23623 Spring Mix Salad Publix

23624 American Salad Publix

23675 Spring Mix Fresh Attitude

23706 Italian Salad Publix

23710 Caesar Salad Publix

24023 Bistro Chicken Caesar

24025 Bistro Cobb Salad

24041 Bistro Santa Fe Caesar

24400 Romaine

24454 Caesar Salad Kit Fe

24482 Hrts Of Romaine Salad Pbx

24508 Italian Salad Blend Fe

24534 Organic Romaine Green

24844 Organicgirl 50/50 5oz

25075 American Salad Blend Fe

25150 Frsh Attit Baby Kale Blen

25374 Hrts Of Romaine Fe

25411 Organic Spring Mix

25552 Romaine Hearts Publix

25567 Veggie Lovers Blend Fe

25784 Garden Life Romaine Leavs

211286 Bistro Asian Chopped

211533 Asian Chopped Salad

211534 Southwest Chopped Salad

219471 Santa Fe Salad Chicken

219474 Caesar Salad With Chicken

230700 Bbq Ranch Chopped Salad

230703 Sunflower Crunch Chopped

234387 Bacon Caesar Kit Fe

244085 Chopped Bacon Blue Kit

244088 Chop Chipotle Cheddar

244090 Chop Sunflower Crisp Kit

244620 Chop Poppyseed Kit

245581 Avocado Ranch Chop Kit

245582 Buffalo Chop Kit

254876 Chopped Caesar Kit

258519 Organic Caesar Kit

258521 Organic Chopped Asian Kit

258522 Organic Chopped Sun Ranch

258720 Greek Caesar Salad

258721 Chicken Cobb Salad

260849 Chef Salad

260852 Chicken Caesar

913615 Spring Mix Cs Fresh Atti

928912 Organic Baby Sprng Mix Og

928917 Og Romaine Hearts Leaves

930004 Baby Romaine Cs Fresh Att

935536 Organic Baby Sprng Mix Og

938349 Publix Makoto Ginger Sld

938354 Publix True Bleu Salad Kt

944167 Pear Gorgonzola Sld Fe

945543 Organic 50/50 Blend Cs Og

948086 Leafy Green Romaine Fe

950287 Gw Org Spring Mix 5 Oz

950319 Gw Org Spring Mix 16 Oz

950322 Org Romaine Hrts 12 Oz

Produce Department items that were made at retail

23632 Baby Spring Mix Sm

23322 Baby Spring Mix, Fruit And Nut Sm

23368 Baby Spring Mix, Fruit And Nut Med

23632 Baby Spring Mix Berry Sm

23586 Baby Spring Mix Berry Med

23025 Organic Berry Baby Spring Mix

23023 Organic Fruit And Nuts Baby Spring Mix

25721 Fruit And Nuts Baby Spring Mix

25720 Berry Baby Spring Mix

82530 Romaine Salad Sm

25656 Romaine Salad Med

25704 Romaine Salad

23020 Organic Romaine Salad

Items from the Publix Deli

1709 Gw Chicken Caesar Wrap

1715 Gw Bh Smoked Ham Wrap

1716 Gw Bh Asian Wrap

1717 Gw Bh Caribbean Chf Salad

1747 Greek Feta Pasta

1765 Gw Bh Beef Brioche Sndwch

1794 Gw Bh Sw Ham Wrap

1971 Spring Chicken W/ Quinoa

2195 Bh Chik Caesar Salad Lg

2628 Bh Turkey Italian Wrap

16666 Lasagna Mexicana W/ Salad

20259 Grld Stk W/Spicy Herb Sld

20863 American Burger Stromboli

22411 Greek Pasta Salad G&G

23020 Organic Romaine Salad

23675 Spring Mix Fresh Attitude

24400 Romaine

24454 Caesar Salad Kit Fe

24508 Italian Salad Blend Fe

24534 Organic Romaine Green

25075 American Salad Blend Fe

25374 Hrts Of Romaine Fe

25552 Romaine Hearts Publix

25567 Veggie Lovers Blend Fe

25656 Romaine Salad Medium

25704 Romaine Salad

25784 Garden Life Romaine Leavs

25996 Grilled Sausage Salad

27192 Tukey Italian Wrap Kit

69899 Swt Chili Shrimp W/Sides

69916 Spcy-swt Shrmp Panzanella

71019 Chsbrgr Casserole W/Salad

72165 Smart Bacon Blt

72204 Greenwise Cold Bar

72287 Gw Mrkt Smkd Trky Sandwch

72311 Bh R Beef Brioche Hot

72318 Gw Mrkt Smk Trky Hot

79284 Pbx Traditional Greek Sal

79762 Carm Onion Mtball W/Sides

82530 Romaine Salad Small

89998 Chicken Meal W/Asian Slaw

90061 Pbx Veggie Wrap G&G

90063 Pbx Roast Beef Wrap G&G

90064 Pbx Tur-italian Wrap G&G

93982 Chicken Teriyaki W/ Sides

96007 Salmon Burger Meal W/Side

96115 Fajita Stew Meal W/ Salad

96186 Chkn Lo Mein Meal W/ Sal

96226 Smkd Sausage Meal W/Sides

96308 Chkn Flatbread Meal

96436 Pbx Chicken Caesar Salad

96570 Pbx Tur-italian Wrap Mini

96571 Pbx Roast Beef Wrap Mini

96578 Salmon Salad - Finished Good

96614 Chicken Florentine Meal

96693 Deli Cold Bar

97650 Publix Chef Salad

97786 Caesar Sal Platter S

97788 Chef Sal Platter M

97796 Chef Sal Platter S

97797 Greek Sal Platter M

97801 Greek Sal Platter S

97803 S-cobb Sal Platter M

97804 S-cobb Sal Platter S

97857 Caesar Sal Platter M

98602 Pbx Ctender Caesar Wrap

98604 Pbx Southwest Tender Wrap

98661 Pbx 7 Layer Salad

98864 Pbx Southern Cobb Salad

99747 Chil Lime Gw Chkn W/ Sdes

211220 Meal Kit

211533 Asian Chopped Salad

211534 Southwest Chopped Salad

220096 Bh Chicken Caesar Wrap Gg

220097 Bh Chipotle Wrap G&G

230700 Bbq Ranch Chopped Salad

230703 Sunflower Crunch Chopped

232837 Caesar Salad Kit

232837 Chicken Caesar Salad

232838 Salmon Salad - Case

234387 Bacon Caesar Kit Fe

235834 Turkey Cobb Salad Kit

235837 Chef Salad Kit

236865 Grl Chkn Caesar Wrap

237021 Asigo/Sd Tom/Artchk Salad

237022 Greek Feta Salad Kit

237645 Pbx Salad Traditnal Greek

237646 Pbx Salad Chef

237651 Pbx Salad Chicken Caesar

241626 Southw Chk Tend Wrap Kit

241627 Chk Tend Caesar Wrap Kit

244085 Chopped Bacon Blue Kit

244088 Chop Chipotle Cheddar

244090 Chop Sunflower Crisp Kit

244620 Chop Poppyseed Kit

245581 Avocado Ranch Chop Kit

245582 Buffalo Chop Kit

249735 Turkey Cranberry Pinwheels

311505 Prepared Salads

412502 Leafy Salads

913615 Spring Mix Cs Fresh Atti

930004 Baby Romaine Cs Fresh Att

948086 Leafy Green Romaine Fe

950322 Org Romaine Hrts 12 Oz

962480 Deli Salad Blend

964943 7 Layer Salad Kit

969455 Southern Cobb Salad Kit

974974 Traditional Greek Salad K

Meat/Seafood - Meals

20863 American Burger Stromboli (This kit has 23710 Publix Caesar Salad)