Photo Gallery: Miami Marlins at Milwaukee Brewers | Fri. June 30, 2017.

Milwaukee Brewers' Travis Shaw is tagged out by Miami Marlins' Dee Gordon during the fourth inning of a baseball game Friday, June 30, 2017, in Milwaukee.
Tom Lynn
AP
Milwaukee Brewers' Matt Garza pitches to a Miami Marlins batter during the first inning of a baseball game Friday, June 30, 2017, in Milwaukee.
Tom Lynn
AP
Miami Marlins' Edinson Volquez pitches to a Milwaukee Brewers' batter during the first inning of a baseball game Friday, June 30, 2017, in Milwaukee.
Tom Lynn
AP
Miami Marlins' Edinson Volquez pitches to a Milwaukee Brewers batter during the first inning of a baseball game Friday, June 30, 2017, in Milwaukee.
Tom Lynn
AP
Miami Marlins' Marcell Ozuna reacts after striking out against the Milwaukee Brewers with he bases loaded during the fifth inning of a baseball game Friday, June 30, 2017, in Milwaukee.
Tom Lynn
AP